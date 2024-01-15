شاهد.. مباراة استثنائية في الدوحة أبطالها غزة وأبوعبيدة

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خيمت أجواء العدوان الإسرائيلي على غزة الذي طوى صفحة يومه المئة على مباراة إيران وفلسطين التي انطلقت على أرض ملعب المدينة التعليمية في العاصمة القطرية الدوحة ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة بكأس أمم آسيا لكرة القدم بوقوف لاعبي الفريقين دقيقة صمت تخليدا لذكرى الأرواح التي فقدت بسبب الحرب وساد الصمت جنبات الملعب قبل أن يتم سماع الهتافات المؤيدة لفلسطين من جانب الجماهير.



وفي وقت سابق اصطف اللاعبون الفلسطينيون في صف واحد ممسكين بأذرع بعضهم البعض وقاموا بتأدية النشيد الوطني للبلاد مع جماهيرهم.



ومع سماع صوت صفارة الحكم انطلقت المباراة وجاءت أهدافها عبر اللاعبين الإيرانيين كريم أنصاري فرد وشجاع خليل زاده ومهدي قائدي وسردار أزمون.

بالمقابل أحرز اللاعب الفلسطيني تامر صيام الهدف الوحيد لبلاده.

وبذلك تصدرت إيران ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط من مباراة واحدة بفارق الأهداف أمام الإمارات في حين بقي رصيد هونغ كونغ وفلسطين خاليا من النقاط.

المباراة شهدت أجواء لا سابقة لها على مستوى دعم القضية الفلسطينية، حيث حرصت الجماهير الإيرانية على إظهار دعمها لفلسطين بهتافات مختلفة من على المدرجات.



اللقاء شهد لفتة أخرى، كان بطلها مدافع منتخب إيران، شجاع خليل زاده، الذي سجل الهدف الثاني لمنتخب بلاده في الدقيقة الثانية عشرة من عمر المباراة لكنه رفض الاحتفال بهدفه تكريما لأرواح شهداء غزة في لقطة صنعت الحدث في هذا اللقاء.



وتزامن بث كلمة 'أبوعبيدة' الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس بمناسبة اليوم المئة من العدوان الإسرائيلي على غزة مع إقامة هذه المباراة ونشرت وسائل اعلام قطرية صورة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والد أمير دولة قطر وهو يتابع الخطاب بعد أن وضع سماعات على أذنه. كما تداول نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي صورا للجماهير وهي تتابع هذه الكلمة.

هذه الأجواء الاستثنائية امتدت لاستديو المعلقين على المباراة حيث ظهر المعلق التونسي عصام الشوالي مرتديا الكوفية الفلسطينية.



هذا وعلت أصوات الجماهير بهتافات دعم غزة في العاصمة القطرية الدوحة بعد مباراة ايران وفلسطين.

