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سرايا القدس تعرض عملية قنص جندي صهيوني وسط خانيونس + فيديو

الإثنين ١٥ يناير ٢٠٢٤ - ١٠:٣٨ بتوقيت غرينتش

نشرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مقطع فيديو يعرض مشاهد لقنص جندي من جيش الاحتلال وسط خانيونس.

العالم-فلسطين

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