استهداف مدمرة أميركية في البحر الأحمر.. فماذا حدث؟

العالم - اليمن

مازال اليمن حكومة و شعبا و جيشا يستهدف السفن الاسرائيلية في البحر الاحمر بالصواريخ والمسيرات دعما للقضية الفلسطينية وردا على العدوان البريطاني الاميركي على مواقع يمنية.

جديد هذه العمليات اعلنت عنها القيادة الوسطى الأمريكية قائلة إن صاروخ كروز مضادا للسفن أطلق من اليمن كان يستهدف حاملة الطائرات الأمريكية لابون في جنوب البحر الأحمر واضافت أنها اسقطت الصاروخ دون وقوع أضرار.

ياتي هذا بعدما شنت اميركا وبريطانيا عدوانا جديدا على محافظة الحديدة غربي اليمن إذ استهدف القصف جبل جدع شمالي الحديدة تزامن ذلك مع تحليق مستمر وكثيف للمقاتلات في سماء الحديدة.

عدوان فشل في تحقيق اي ردع استراتيجي، رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط قال إن صنعاء ثابتة على موقفها في مواجهة كيان الاحتلال الإسرائيلي وحماية الشعب الفلسطيني وحث الأمة الإسلامية على استخدام إمكانياتها لتبيين الحقائق بشأن جرائم الاحتلال.

بدوره الناطق الرسمي لأنصار الله محمد عبدالسلام اكد التزام القوات المسلحة في الاستمرار باستهداف السفن المرتبطة بكيان الاحتلال الاسرائيلي مؤكدا أن العداء الأمريكي ضد اليمن لن يمنع من مواصلة استهداف السفن المرتبطة بالاحتلال حتى وقف العدوان على غزة.

هذا وتواصلت المواقف الداعمة لصنعاء. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ادان العدوان الأميركي على اليمن واعتبر هذا الاجراء يكشف عن طبيعة اميركا الحقيقية والعدوانية مؤكدا خلال اتصال هاتفي مع رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط على شجاعة الشعب اليمني في نصرة الشعب الفلسطيني والحفاظ على أمن الملاحة البحرية الدولية.



من جهته قال حزب الله في لبنان إن الإجراءات الأمريكية في البحر الأحمر ستضر بأمن الملاحة برمتها بعدما أصبحت المنطقة الآن ساحة صراع، وإن انصار الله ستواصل الهجمات.

وبحسب الخبراء فإن العدوان الاميركي البريطاني المتواصل على اليمن ياتي في إطار محدد هو حفظ ماء الوجه وجاء كرد فعل على استهداف صنعاء للسفن المرتبطة بكيان الاحتلال خاصة السفينة البريطانية التي استهدفت الثلاثاء الماضي.