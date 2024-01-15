كاميرا قناة العالم.. الكاميرا الوحيدة التي عادت لهذه المستشفی في غزة

العالم - مراسلون

وكانت مراسلة العالم من بين أكثر من 10 مراسلين غادروا المستشفی بعدما بدأت طائرات الاستطلاع تحلق فوق المستشفی، لكنها عادت اليوم الاثنين اليها وأكدت ان كاميرا العالم وكاميرا قناة اخری، هما الوحيدتان المتبقيتان في هذه المستشفی.

وقالت مراسلة العالم ان دبابات الاحتلال كانت قد وصلت الی مدخل شارع شهداء الاقصی الذي لايبعد عن مستشفی شهداء الاقصی مئات الامتار فقط عن المستشفی، لكن بعدما انسحبت الدبابات قليلاً من شارع صلاح الدين وتمركزت في الجهة الشرقية والشمالية، قررت مراسلة العالم العودة الی المستشفی لايصال صوت المحافظة الوسطی في غزة الی العالم.

وأكدت مراسلة العالم ان تراجع دبابات الاحتلال كشف عن مجازر عديدة ففي مخيم النصيرات وجدت عشرات الجثث التي حللت خلال الفترة الماضية حيث لم يكن امكانية وصول سيارات الاسعاف والدفاع المدني الی المخيم.

وأشارت مراسلة العالم ان طواقم الاسعاف والدفاع المدني لازالت غيرقادرة علی الوصول الی شرق مخيم المغازي حيث وردتهم انباء من المتواجدين هناك بأن هناك شهداء من عائلة درويش كانوا قد اصيبوا وعلقوا تحت الانقاض لكن بعد مضي 4 أيام من المحتمل أن يكونوا حالياً ضمن قائمة الشهداء.