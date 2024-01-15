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في الضفة الغربية..

بلدة سعير تشيع جثماني شابين أعدمتهما قوات الاحتلال بدم بارد

الإثنين ١٥ يناير ٢٠٢٤ - ١١:٣٢ بتوقيت غرينتش

شيع الألاف من أهالي بلدة سعير شمال شرق الخليل في الضفة الغربية جثمان شهيدين أعدمهما قوات الاحتلال بدم بارد عندما كانا في رحلة صيد.

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل العالم من الخليل ان الالاف من الفلسطينيين شاركوا في تشييع جثماني الشهيدين أحمد موسى جبارين، وجلال عيسى جبارين اللذين استُشهدا يوم أمس.

وأشار مراسل العالم ان موكب التشييع انطلق من مستشفى عالية الحكومي، وصولا إلى منزلي عائلتي الشهيدين لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة ثم اتجه نحو المسجد الكبير في سعير لإقامة صلاة الجنازة علی الشهيدين ثم تم نقل الجثمانين الی مقبرة شهداء البلدة.

وأعدمت قوات الاحتلال الشهيدين بذريعة وصولهما الی مدخل مستوطنة "متساد" في مجمع "غوش عتسيون" لكن الواقع ان قوات الاحتلال أعدمت الشابين في منطقة تبعد 10 كيلومترات عن المستوطنة المذكورة.

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