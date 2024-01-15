نتنياهو في مرمى هجوم الصحف العبرية والسبب..

العالم - مراسلون

قال مراسل العالم في رام الله "فارس الصرفندي" إن الخلافات في داخل الإسرائيلي تزداد وتيرتها كل يوم حتى وصلت إلى التراشق بالكلام داخل حكومة الحرب الإسرائيلية.



وأضاف، أن الانقسام داخل حكومة الحرب الإسرائيلية يعد أخطر انقساما في كيان الاحتلال الإسرائيلي حيث أصبح الوزير غادي أيزنكوت وبيني غانتس يشكلان حلفا مقابل حلف بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت.



وأوضح مراسلنا أن الخلاف يدور حول أمرين رئيسين الأول حول جدول استمرار العدوان على غزة بشكله القائم وثانيا حول موضوع الأسرى وهو الأكثر إلحاحا داخل الكيان الإسرائيلي.



وأشار مراسل العالم إلى تصريحات عضو حكومة الحرب الإسرائيلية غادي ايزنكوت والذي فقد ابنه وابن شقيقته في العدوان على غزة حيث قال يجب إنهاء العدوان ويجب الذهاب إلى صفقة تبادل الأسرى حتى وإن كان مؤلما.



ونوه مراسلنا إلى أن السؤال الأكثر تداولا في الصحف العبرية هو لماذا نتنياهو مصر على استمرار الحرب، وأن إجابة هذا السؤال هي أن بنيامين نتنياهو يعتقد نهاية الحرب تعني نهاية عمره السياسي ونهاية وجوده في الحكم، ومن هذا المنطلق بدأت صحيفة هارتس تهاجم وبقوة بنيامين نتنياهو وتقول إن هذا الرجل يقود الكيان الإسرائيلي إلى النهاية وان هذا الرجل أصبح بعيدا عن المنطق.



وأوضح مراسلنا أن حتى الصحف القريبة من الوسط واليمين مثل صحيفة يديعوت أحرونوت و "إسرائيل" هيوم ومعاريف هي أيضا تحولت إلى صحف وتشن هجوما بشكل يومي على بنيامين نتنياهو، وعلي سبيل المثال الصحفي المعروف بن كاسبة يكتب كل أسبوع مقالان في صحيفة معاريف يهاجم فيها بنيامين نتنياهو ويوآفا غالنت واستمرار العدوان على غزة ويعتبر أنها فقدت كل مبرراتها.