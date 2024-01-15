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بالفيديو: مقتل مستوطنة وإصابة 18 آخرين في عملية مزدوجة برعنانا

الإثنين ١٥ يناير ٢٠٢٤ - ١٢:٤٨ بتوقيت غرينتش

قتلت مستوطنة وأصيب 19 آخرين، اليوم الإثنين، وصفت جروح اربعة منهم بالخطيرة في عملية دعس وطعن نفذها شخص في مستوطنة رعنانا شمال تل أبيب بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

العالم - فلسطين

وفي تفاصيل الحادث، وقالت مصادر طبية في الكيان الإسرائيلي إن ثلاثة جرحى في حالة خطيرة جدا، وواحد في رعنانا حالته حرجة. واضافت أن العملية تمت بشكل مزدوج.

وقالت وسائل اعلام عبرية إن المنفذ استولى على سيارة تقودها امرأة وطعنها وأخرجها من السيارة ودهس ثلاثة من المارة في شارع "حروشيت" في رعنانا. وبعد ذلك، اصطدم بالحاجز الواقي وترك السيارة، ثم استولى على سيارة أخرى وواصل هجومه ودهس أشخاصاً آخرين".

وانتشرت شرطة الاحتلال بشكل مكثف في مستوطنة "رعنانا" بعد عملية الدهس والطعن.

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وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن منفذ عملية الدهس والطعن في رعنانا اعتقل وهو من سكان الخليل.

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وحسب مصادر عبرية أن مروحية إسرائيلية حلقت في أجواء رعنانا شمال "تل أبيب" بعد عملية الدعس والطعن.

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