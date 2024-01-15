إصابة 19إسرائيليا.. هذه تفاصيل عملية الدهس في رعنانا بتل أبيب

العالم - خاص بالعالم

وأشار مراسلنا إلى احتمال حدوث ردود افعال في الساعات المقبلة مثل اقتحام البلدة واقتحام منزل منفّذ هذه العملية، وأن آخر التحديثات كانت بحسب وسائل الاعلام الاسرائيلية تحدثت عن تسعه 19 اصابة بالاضافة الى مقتل مستوطنة بينما هنالك اربع مستوطنين لا زالوا في حالة الخطر نتيجة عملية الطعن والدهس التي قام بها هذا الشاب، الذي قالت عنه "اسرائيل" بأنه دخل الى الاراضي المحتلة دون تصريح من الاحتلال الاسرائيلي، وبانه كان يعمل داخل هذه الاراضي المحتلة وقام بتنفيذ هذه العملية عندما قام بطعن احدى المستوطنات والسيطرة على مركبتها ومن ثم انطلق ونفّذ عملية الدهس، ومن ثم توقفت هذه المركبة بعد اصطدامها بعائق، ثم نزل واستقل مركبة اخرى، وأخذ المنفذ يكمل عمليته الامر الذي ادى وقوع هذا العدد الكبير من الاصابات بين صفوف المستوطنين الاسرائيليين.

ولفت مراسلنا إلى أن عدد الشهداء في الضفة الغربية قد ارتفع الى ثلاث شهداء خلال الساعات الماضية، فهناك شهيد في طولكرم تم الاعلان عنه قبل قليل، وهنالك شهيدة أخرى غرب الخليل وقد اصيبت برصاصة في الرأس ادت الى استشهادها بعد وقت قصير جراء خطورة هذه الاصابة وجاء ذلك بعد استهداف جنود الاحتلال للمواطنين الفلسطينيين واقتحام المدينة باعداد كبيرة، حيث قام باطلاق الرصاص الحي باتجاه الفلسطينيين.

وكانت قد قتلت امرأة إسرائيلية وأصيب 19 آخرون على الأقل بعملية دهس في رعنانا شمال شرق تل أبيب، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية و أشارت تقارير إعلامية إسرائيلية إلى "أن ما جرى في مدينة رعنانا هو عملية دهس وطعن مزدوجة".

وبعدما التزمت الصمت في بادئ الأمر، أشارت الشرطة الإسرائيلية إلى أن عملية الدهس في رعنانا أمنية، لافتة إلى اعتقال شخصين أحدهما من مدينة الخليل في الضفة للاشتباه بتنفيذهما العملية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...