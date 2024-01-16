مقتدايي: الضربة الإيرانية الصاروخية متوافقة مع القواعد والمواثيق والقوانين الدولية

العالم - خاص بالعالم

ولفت مقتدايي إلى أن المثال على ذلك كان ما حدث في كرمان ومحافظة سيستان وبلوجستان في الشهر في الشهرين الماضيين والاعتداءات التي حدثت من قبل بعض المجموعات التكفيرية والارهابية فكان من الضروري وفي اطار حقوق الانسان الدولية، وان تدافع إيران بشكل مشروع وقانوني عن نفسها، وتساهم في ارساء الامن والاستقرار في المنطقة وتقوم بالرد على العمليات الارهابية من قبل المجموعات الارهابية في المنطقة.

ولفت مقتدايي إلى أن المجموعات تقوم بعمليات غير انسانية ووحشية فكان ما حدث هو الرد عليها هو خطوات قام بها حرس الثورة الاسلامية بموازاة تدمير جزء من الارهاب في هذه المناطق، واستهداف هذه المجموعات التي تحاول ان تتغلغل في بلادنا، وقد قمنا بذلك طبقا للقواعد والقوانين الدولية والمواثيق الملحقة بالقوانين الدولية وحفاظا على مصالحنا الوطنية والدولية لاننا جزء من المجتمع الدولي، ونتمنى ان تكون هذه الرسالة تحذيرية وفيها دروسا ومواعظ وعبر لهؤلاء وكل الجهات التي تدعمهم وتقوم بحمايتهم.

وكان قد أعلن حرس الثورة الاسلامية، في بيانه الرقم 4 اليوم الثلاثاء، تدمير مقر تجسس الموساد في كردستان العراق ومكان تجمع الإرهابيين في سوريا باستخدام 24 صاروخا باليستيا من مختلف الانواع.

وجاء في البيان : قامت قوات الجو فضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية، منتصف ليل (الثلاثاء) بتنفيذ عملية صاروخية بنجاح كامل ضد مقر تجسس للموساد في منطقة كردستان العراق ومكان تجمع القادة والعناصر الرئيسة المسؤولة عن الأعمال الإرهابية في البلاد، وخاصة تنظيم داعش الإرهابين وأضاف، تم خلال هذه العملية إصابة الأهداف وتدميرها بشكل دقيق بـ 24 صاروخا باليستيا من مختلف الانواع على النحو التالي:

إطلاق 4 صواريخ "خيبر شكن" من خوزستان على مقر تنظيم داعش التكفيري في منطقة إدلب السورية.

إطلاق 4 صواريخ من الغرب و7 صواريخ أخرى من شمال غرب البلاد على مقر تجسس الموساد في إقليم كردستان العراق.

كما تم إطلاق 9 أنواع من الصواريخ على مواقع المجموعات الإرهابية الأخرى في مناطق أخرى من الأراضي السورية المحتلة.

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