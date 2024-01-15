الادميرال ايراني : احتجزنا ناقلة النفط الأمريكية وفقا للقانون الدولي

العالم - ايران

وتابع الادميرال ايراني قائلا : بناء على تصرح قائد الثورة الاسلامية الية الله السيد علي خامنئي ، فان حقبة "اضرب واهرب" قد ولت بلا رجعة ؛ وكان هذا النجاح نتيجة التدريب وما تعلمه رفاقي في السلاح في كافة المجالات.

واضاف : حققت القوات البحرية في جميع المجالات تقدما وتطورا عاليا لاسيما في المعدات غير المأهولة.

وكانت العلاقات العامة للقوة البحرية للجيش الايراني، اعلنت ان القوات البحرية للجيش قامت بتوقيف ناقلة نفط أمريكية في مياه بحر عمان بأمر قضائي.

وبعد انتهاك سفينة سويس راجان في مايو من العام الماضي وسرقتها النفط الإيراني بإيعاز من قبل الولايات المتحدة، تم صباح اليوم الاستيلاء على ناقلة النفط المذكورة والتي تحمل الاسم الجديد سانت نيكولاس.

وكانت ناقلة النفط المخالفة سويس راجان قد قامت بسرقة شحنة النفط المملوكة لجمهورية إيران الإسلامية بتوجيه من الولايات المتحدة ونقلتها إلى موانئ ذلك البلد وجعلتها متاحة للولايات المتحدة.