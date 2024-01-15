الإثنين ١٥ يناير ٢٠٢٤
٠٢:٥٠ GMT
فارسی
البث المباشر

الادميرال ايراني : احتجزنا ناقلة النفط الأمريكية وفقا للقانون الدولي

الادميرال ايراني : احتجزنا ناقلة النفط الأمريكية وفقا للقانون الدولي
الإثنين ١٥ يناير ٢٠٢٤ - ٠١:٣١ بتوقيت غرينتش

قال قائد القوة البحرية للجيش الايراني الادميرال شهرام إيراني في تصريح له، اليوم الاثنين، ان احتجاز ناقلة النفط الامريكية كان تصرفا جاء وفقا للقانون الدولي واستردينا ما سرق منّا.

العالم - ايران

وتابع الادميرال ايراني قائلا : بناء على تصرح قائد الثورة الاسلامية الية الله السيد علي خامنئي ، فان حقبة "اضرب واهرب" قد ولت بلا رجعة ؛ وكان هذا النجاح نتيجة التدريب وما تعلمه رفاقي في السلاح في كافة المجالات.

واضاف : حققت القوات البحرية في جميع المجالات تقدما وتطورا عاليا لاسيما في المعدات غير المأهولة.

وكانت العلاقات العامة للقوة البحرية للجيش الايراني، اعلنت ان القوات البحرية للجيش قامت بتوقيف ناقلة نفط أمريكية في مياه بحر عمان بأمر قضائي.

وبعد انتهاك سفينة سويس راجان في مايو من العام الماضي وسرقتها النفط الإيراني بإيعاز من قبل الولايات المتحدة، تم صباح اليوم الاستيلاء على ناقلة النفط المذكورة والتي تحمل الاسم الجديد سانت نيكولاس.

وكانت ناقلة النفط المخالفة سويس راجان قد قامت بسرقة شحنة النفط المملوكة لجمهورية إيران الإسلامية بتوجيه من الولايات المتحدة ونقلتها إلى موانئ ذلك البلد وجعلتها متاحة للولايات المتحدة.

روابط ذات صلة

توقيف ناقلة نفط أميركية من قبل القوات البحرية للجيش الايراني

الخارجية الأمريكية تدعو إيران للإفراج الفوري عن ناقلة النفط "سانت نيكولاس"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف