أبرز المواقف الإيرانية حول الضربة الصاروخية ضد مقرات الموساد بأربيل والارهابيين بسوريا

العالم - خاص بالعالم

واشار مراسلنا الى أنه فيما يتعلق بالموقف العسكري قال حرس الثورة الاسلامية وعلى لسان العميد "اميرعلي حاجي زادة قائد القوة الجو فضائية، القوة التي نفذت العملية الصاروخية ليلة امس، قال بان هنالك بما يقارب 24 صاروخا تم اطلاقه من المنطقة الغربية باتجاه مواقع في شمال العراق في منطقة قريبة من أربيل وهي لم تكن منطقة آهلة بالسكان وهي خالية وكانت مقرا لتجسس الكيان الاسرائيلي.



وأضاف مراسلنا أن هنالك مقرا للارهابيين في سوريا تم من أجله اطلاق 24 صاروخا من المنطقة الغربية الايرانية فهنالك اربعة صواريخ من جنوب ايران أطلقت من منطقه خوزستان و11 صاروخ من المنطقة الغربية وتحديدا من محافظة كرمانشاه، ومن محافظه اذربيجان الشرقية استهدفت المناطق السورية بمنطقة ادلب شمال سوريا.

ونوه مراسلنا إلى 9 صواريخ تم اطلاقها من ايران استهدفت أوكار ومناطق للارهابيين في سوريا بمختلف مسمياتها بحسب اعلان حرس الثورة الايرانية في مناطق المحتلة من قبل الارهابيين هذا التصريح هذا على الصعيد العسكري.

ولفت مراسلنا إلى أنه فيما يتعلق بالتصريحات السياسية جاءت على لسان الخارجية الايرانية والمتحدث باسمها اعتبر بان الهجمات الصاروخية على مقر الموساد هي عملية مشروعة ايرانية جاءت لدحر الارهابيين في المنطقة حيث صرح بان ايران دائما تدعم السلام في المنطقة وسيادة الشعوب في المنطقة وفي نفس الوقت تستخدم حقها في الرد على أيّ هجمات ضدها، وأي تهديد ضدها من خارج ايران، وشاءت هذه الضربة ردا على التفجيرين الذين وقعا في مدينة كرمان في ذكرى الشهيد الحاج قاسم سليماني.

واضاف مراسلنا ان هنالك تصريحات اخرى تمثلت بمواقف شعبية على المنصات الرقمية والمنابر الرقمية كانت معظمها مؤيدة لهذه العملية، واما من الناحية القانونيه واستنادا للماده 51 من الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة يحق لايران الدفاع عن حقها في دول الجوار وفي الاماكن التي تهدد من هذه المناطق.

وقال حرس الثورة الإسلامية إن عملياته تأتي ردا على الجرائم الإسرائيلية والإرهابية التي استهدفت إيران مؤخرا واغتيال قادة في حرس الثورة ومحور المقاومة. وأكد قائد القوة الجو فضائية في حرس الثورة العميد أمير علي حاجي زاده إطلاق أربعة وعشرين صاروخا باتجاه المواقع المستهدفة.



وكان قد أعلن حرس الثورة الاسلامية، في بيانه الرقم 4 اليوم الثلاثاء، تدمير مقر تجسس الموساد في كردستان العراق ومكان تجمع الإرهابيين في سوريا باستخدام 24 صاروخا باليستيا من مختلف الانواع.

وجاء في البيان : قامت قوات الجو فضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية، منتصف ليل (الثلاثاء) بتنفيذ عملية صاروخية بنجاح كامل ضد مقر تجسس للموساد في منطقة كردستان العراق ومكان تجمع القادة والعناصر الرئيسة المسؤولة عن الأعمال الإرهابية في البلاد، وخاصة تنظيم داعش الإرهابين وأضاف، تم خلال هذه العملية إصابة الأهداف وتدميرها بشكل دقيق بـ 24 صاروخا باليستيا من مختلف الانواع على النحو التالي:

إطلاق 4 صواريخ "خيبر شكن" من خوزستان على مقر تنظيم داعش التكفيري في منطقة إدلب السورية.

إطلاق 4 صواريخ من الغرب و7 صواريخ أخرى من شمال غرب البلاد على مقر تجسس الموساد في إقليم كردستان العراق.

كما تم إطلاق 9 أنواع من الصواريخ على مواقع المجموعات الإرهابية الأخرى في مناطق أخرى من الأراضي السورية المحتلة.

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