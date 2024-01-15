حزب الله ينشر فاصلا اعلاميا جديدا تحت هذا العنوان...

العالم - لبنان

واستهدفت المقاومة الاسلامية في لبنان، اليوم الاثنين، موقعي ‏المالكية والسماقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وتصيبهما إصابة مباشرة.‏



وفي بيان صادر عنها، أعلنت المقاومة الاسلامية أنّ "مجاهديها استهدفوا عند الساعة 03:25 من بعد ظهر يوم الاثنين 15-01-2024 موقع ‏المالكية بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة".‏ ‏



وفي بيان لاحق، اعلنت المقاومة الاسلامية أن "مجاهديها استهدفوا عند الساعة 03:30 من بعد ظهر يوم الاثنين 15-01-2024 موقع‎ ‎السماقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة".‏ ‏



وفي السیاق ذاته اعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهداف انتشار لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع حانيتا بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابات مباشرة:

وأكدت المقاومة الاسلامية، في بيانها، أنّ هذه العمليات تأتي "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، واسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة".

وفي وقت سابق من اليوم الأثنين نشر الاعلام الحربي للمقاومة الاسلامية حزب الله فاصلا إعلاميا بعنوان "مئة يوم.. وبيننا وبينكم ما بعدها من أيام".