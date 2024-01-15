الجهاد تبارك العملية المزدوجة في "رعنانا"

العالم - فلسطين

وقالت حركة الجهاد في بيان، إن إصرار العدو الصهيوني على انتهاج سياسة القمع والإرهاب والقتل الوحشية في مدن الضفة وغزة، واستهدافه بكافه مكوناته أمام العالم بأسره هو رهان خاسر لن ينال من صمود الشعب الفلسطيني أينما وجد وتواجد.

وأشارت إلى أن الشعب الفلسطيني يتطلع إلى الحرية والخلاص من الإجرام الصهيوني الاحتلالي المستمر منذ عشرات السنين، وعليه فإن الجرائم التي يرتكبها هذا العدو الغاشم لن تثنيه عن متابعة واجبه الجهادي في سبيل تحرير فلسطين واستعادة الأرض والمقدسات، وما جرى في عملية تل الربيع هي دليل دامغ على ذلك.

وشددت حركة الجهاد على أن المقاومة هي الخيار الوحيد الذي يكفل للفلسطينيين العيش بكرامة وتحرير الأسرى والأقصى، مؤكدة مواصلة الإعداد والتجهيز على كافة المستويات في سبيل التصدي للعدو الصهيوني عند كل اقتحام واعتداء في كل مدن الضفة المحتلة.

هذا وقلت في وقت سابق اليوم قتلت مستوطنة وأصيب 18 آخرين، اليوم الإثنين، وصفت جروح اربعة منهم بالخطيرة في عملية دعس وطعن نفذها شخص في مستوطنة رعنانا شمال تل أبيب بالأراضي الفلسطينية المحتلة.