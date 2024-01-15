مع استمرار العدوان علی غزة؛ المقاومة تنفذ تحذير السيد نصرالله

العالم - لبنان

يستمر حزب الله عملياته العسكرية ضد مواقع الاحتلال الاسرائيلي جنوبي لبنان، دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، بحسب بيان للمقاومة.

المقاومة الاسلامية اعلنت في بيانها استهداف تجمع ‏لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط ثكنة ميتات بالاراضي المحتلة، بالأسلحة الصاروخية وحقّقوا فيه إصابات مباشرة. ‏وفي السياق، قصف جيش الاحتلال مواقع في جنوب لبنان رداً على استهداف مواقعه في بلدة ميتات في الجليل الأعلى. كما استهدف قصف إسرائيلي أطراف الضهيرة والجبين وطيرحرفا وعيتا الشعب وحانين في جنوب لبنان.

كما عاود حزب الله استهداف ‏موقع بركة ريشا بصواريخ بركان الثقيلة، وحققوا فيه إصابات مباشرة. كما استهدفت قوة ‏القناصة في ‏المقاومة الإسلامية، ‏التجهيزات التجسّسية المستحدثة في محيط موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة ‏مباشرة. واعلنت المقاومة الاسلامية استهداف تجمع ‏لجنود الاحتلال في ثكنة راميم بالأسلحة الصاروخية وحقّقت فيها إصابات مباشرة.

ونشر الاعلام الحربي مشاهد من استهداف المقاومة الإسلامية مواقع ونقاط تابعة للاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.

الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله كان اكد أن أمن البحر الأحمر وهدوء الجبهة مع لبنان والوضع في العراق مرهون بوقف العدوان على غزة.