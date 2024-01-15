شاهد بالفيديو.. القسام تؤرق'اسرائيل' بسلاح الصورة

العالم - فلسطين

واعقبت القسام هذا الفيديو بفيديو اخر يحمل عنوان ماذا تعتقدون وأن الوقت قد بدأ ينفذ.

الاسرى كانوا أحد الاهداف للعدوان الاسرائيلي على غزة، الا ان جيش الاحتلال فشل في تحقيق اي من الاهداف لا سيما استعادة الاسرى. كتائب القسام بثت مشاهد من التحام مقاوميها مع جنود العدو وآلياته في مخيم البريج وسط قطاع غزة، وتظهر المشاهد خروج المقاومين من بين الركام ومن مناطق لا يتوقعها جيش الاحتلال، واستهدافهم جنوده، بطريقة مباشرة من على بعد امتار. وأكدت ايضا استهداف جرافة اسرائيلية في مدينة خانيونس، وتجمعين لآليات وجنود الاحتلال بمدينة خانيونس بقذائف الهاون.

بدورها غرضت سرايا القدس مشاهد من عملية قنص جندي للاحتلال وسط مدينة خانيونس، وتظهر المشاهد اصطياد مقاوم السرايا الجندي الاسرائيلي، بكل هدوء. كما قصفت تحشدات الاحتلال في محيط منطقة أبو معروف وسط خانيونس بقذائف الهاون.

جيش الاحتلال أعلن انه منذ يوم السابع من تشرين الاول/اكتوبر الماضي، اطلق من قطاع غزة تسعة الاف صاروخ. واعلنت اذاعة جيش الاحتلال انسحاب الفرقة ستة وثلاثين وتضم لواء جولاني، واللواء السابع، واللواء مئة وثمانية وثمانين واللواء السادس، وسلاح هندسة، مشيرة الى بقاء ثلاث فرق في القطاع فقط، وهي ثمان وتسعون، وتسعة وتسعون، ومئة واثنتان وستون. كما اكدت صحيفة هآرتس العبرية ان جيش الاحتلال نقل وحدة دوفدفان من غزة إلى الضفة الغربية، بسبب التوترات الأمنية هناك. واعلنت وزير المالية الاسرائيلي اضافة خمسة عشر مليار دولار الى موازنة العالم الحالي لتمويل العدوان على غزة.