اعلان مصير 3 أسری اسرائيليين وتأثيره علی الشارع الاسرائيلي

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم انها ليست المرة الأولی الذي يقتل فيها جيش الاحتلال اسراه بقصف همجي ومتكرر علی المنازل والبيوت دون سابق انذار ولايوجد احصائية دقيقة لعدد الاسری الاسرائيليين القتلی.

وأشار الی الفيديو الاخير الذي نشرته كتائب القسام والذي أكدت فيه اسيرة اسرائيلية ان 2 من الاسری الذين كانا معها قتلوا بنيران القوات الاسرائيلية في حين ان مجاهدي حماس كانوا يبذلون قصاری جهدهم لانقاذ حياتهم.

وأكد مراسل العالم ان انتشار هذا الفيديو يشكل ضربة قاضية للشارع الاسرائيلي الذي يتابع اصدارات المقاومة الفلسطينية ويعتمد عليها أكثر مما يعتمد علی بيانات الجيش الاسرائيلي.

وأوضح ان ذوي الاسری الاسرائيليين يعتمدون علی مصادر المقاومة حول مصير ابنائهم وتحاول السلطات الاسرائيلية حظر انتشار رسائل المقاومة لتفادي تأثيرها علی الشارع الاسرائيلي دون جدوی.