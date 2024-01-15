الحرس الثوري الإيراني یقصف مقرات تجسسية تابعة للموساد والارهابيين بالمنطقة

العالم-إيران

بيان صادر عن حرس الثورة الإسلامية:

بلاغ رقم 1 صادر عن قيادة حرس الثورة:

بسم الله الرحمن الرحيم

إلى أمة إيران الإسلامية المتوكلة على الله عز وجل وببركات حضرة مولانا صاحب الزمان عليه السلام وردًا على الجرائم الأخيرة التي ارتكبها الأعداء ضد الجمهورية الإسلامية نعلن استهداف مقرات الجواسيس والتجمعات الإرهابية المناهضة لإيران في أجزاء من المنطقة في منتصف الليل بعدد من الصواريخ الباليستية وتم تدمير الأهداف والتفاصيل ستعلن لاحقًا.

ربیل

بلاغ رقم 2 صادر عن قيادة حرس الثورة:

ردًا على الهجمات الإرهابية التي استهدفت مواطنينا في كرمان، تم استهداف مواقع لقيادة وتجمعات التنظيمات الإرهابية في سوريا بعدد من الصواريخ الباليستية، والتفاصيل ستُعلن لاحقًا.

بيان رقم 3 صادر عن قيادة ‎حرس الثورة الاسلامية

ردًا على جرائم النظام الصهيوني ضد الجمهورية الإسلامية والتي كانت آخرها استشهاد عدد من قادة الحرس بنيران صهيونية تم استهداف مقر تجسسي رئيسي للموساد في منطقة كردستان العراق وتم تدميره بالصواريخ الباليستية كان هذا المركز الصهيوني الرئيسي مسؤولاً مقرًا لتطوير وإطلاق عمليات التجسس وتخطيط الأنشطة الإرهابية في المنطقة لاسيما ضد بلدنا الحبيب نؤكد لامتنا الحبيبة أن العمليات الهجومية لحرس الثورة سوف تستمر حتى الأخذ بالثأر لآخر قطرة دم للشهداء.