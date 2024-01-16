25 شهيدا وعشرات المصابين في قصف صهيوني على عدة مناطق بقطاع غزة

العالم-فلسطين

وأعلنت مصادر طبية عن وصول 11 شهيدا والعديد من الجرحى أغلبهم من الأطفال والنساء، إلى مستشفى غزة الأوروبي، جراء القصف الصهيوني على منزل في منطقة ميراج شمال رفح، جنوب قطاع غزة.

كما وصل 8 شهداء وعشرات الجرحى، بينهم أفراد من الدفاع المدني، إلى مستشفى ناصر، عقب قصف للجيش الصهيوني بالقرب من مقر الدفاع المدني في خان يونس.

واستشهد 4 مواطنين فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح، بعد قصف على مخيم البريج وسط قطاع غزة، فيما قتل مواطنان وأصيب آخرون في قصف على دوار الخور، في حي تل الهوا بمدينة غزة.

وأطلقت الزوارق الصهيونية الحربية قذائف على تل الهوى والشيخ عجلين غرب مدينة غزة، فيما استهدف قصف مدفعي صهيوني شرق مدينة غزة.

ولليوم الرابع على التوالي، يتواصل الانقطاع الكامل لخدمات الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة، بسبب العدوان الصهيوني المتواصل.

وأفادت مصادر طبية، بأن الجيش الصهيوني ارتكب 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 132 شهيدا و252 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.