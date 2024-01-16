الاحتلال يقتحم رام الله ومخيما بأريحا ويداهم منازل بلدة 'اذنا'

العالم - فلسطين المحتلة

وأفادت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، نقلا عن مصادر محلية، قولها بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي "بطن الهوى" بالمدينة، وحاصرت احدى البنايات، وفرضت حصارا على الحي.

ولفتت المصادر إلى أن الاحتلال حاصر بناية سكنية في حي بطن الهوى، قبل أن يقتحمها ويدهم منزل الطبيب أيسر البرغوثي، ويحقق مع أفراد عائلته، وأخذ مقاسات المنزل تمهيدا لهدمه.

واعتدت قوات الاحتلال، بحسب شهود عيان، على مواطنين في "بطن الهوى"، بينما أجرت تحقيقات ميدانية مع القاطنين في الشقق السكنية في المبنى المحاصر، والمباني المجاورة.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت البرغوثي في السابع من الشهر الجاري، بتهمة مشاركته واثنين آخرين بإطلاق نار في منطقة "عيون الحرامية" شمال رام الله.

اقتحام مخيم عين السلطان بأريحا وجرف شوارعه

وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلي قد اقتحمت فجر اليوم ايضا، مخيم عين السلطان بمدينة أريحا.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم من المدخل الشمالي لمدينة أريحا، ونفذت جولات استفزازية داخل حارات مخيم عين السلطان، وألقت قنابل صوتية بشكل عشوائي.

وأضاف الشهود، أن قوات الاحتلال تواجدت أمام منزل أحد المواطنين وطالبته عبر مكبرات الصوت بتسليم نفسه وتهديده بتفجير منزله.

وقال مراسلنا، إن جرافة للاحتلال قامت بأعمال تجريف في شوارع داخلية بمخيم عين السلطان تزامنا مع اقتحامه.

اقتحام بلدة "اذنا" ومداهة العديد من منازلها

وفجر اليوم الثلاثاء ايضا، داهمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، بلدة إذنا غرب الخليل، حيث قالت مصادر محلية وشهود عيان، إن قوات كبيره من جيش الاحتلال معززة بآليات عسكرية، اقتحمت بلدة اذنا وداهمت منازل عائلات شهداء إذنا، في منطقة خلة الغزال، الذين استشهدوا قبل ثلاثة أيام بالقرب من مستعمرة "ادورا" غرب الخليل، وهم: إسماعيل أحمد يوسف ابو جحيشة (19 عاما)، ومحمود عرفات يوسف أبو جحيشة (16 عاما)، وعدي اسماعيل يوسف أبو جحيشة ( 16 عاما).

كما وانتشرت قوات الاحتلال في عدد من أحياء البلدة، منها: الذخره، ومنطقة القرنعه، وحارة أبو جحيشة، حيث تم مداهمة العديد من منازل المواطنين، عرف من أصحابها ابراهيم مطلق أبو جحيشه.