فيديو وصور/هكذا تدك صواريخ ايرانية مواقع الإرهابيين..وتقضي على 'رجل' الموساد

العالم- ايران

وردا على الهجمات الارهابية الاخيرة في مدينتي كرمان وراسك الايرانيتين قصف حرس الثورة الاسلامية، بالصواريخ الباليستية، مقرات لجهاز الموساد الصهيوني ومقرات للارهابيين المناوئين للشعب الايراني في شمال العراق وسوريا.

وحصل موقع العالم على صور لمواقع استهدفتها صواريخ حرس الثورة في اربيل:

وهذه مقاطع فيديو حصلنا عليها من اطلاق صواريخ حرس الثورة على مواقع الارهابيين فجر الثلاثاء:

لحظة إطلاق الحرس الثوري الإيراني صواريخ باليستية على مواقع الإرهابيين في أربيللحظة إطلاق صواريخ باليستية ايرانية على مواقع الإرهابيين في أربيل

صاروخ فاتح 110 الباليستي وطائرات مسيرة انتحارية (من المحتمل شاهد 136) تقصف مواقع الإرهابيين في أربيل.صاروخ فاتح 110 الباليستي وطائرات مسيرة انتحارية ( شاهد 136) تقصف مواقع الإرهابيين في أربيل

يديو آخر لصواريخ باليستية تابعة للحرس الثوري الإيراني تضرب مواقع الجماعات الإرهابية في مدينة أربيل شمال العراق.فيديو آخر لصواريخ باليستية تابعة للحرس الثورة تدك مواقع الجماعات الإرهابية في مدينة أربيل



فيديو آخر لصواريخ باليستية تابعة للحرس الثورة تدك مواقع الجماعات الإرهابية في مدينة أربيل

فيديو آخر لدك مواقع الارهابيين في أربيل



فيديو آخر لدك مواقع الارهابيين في أربيل

كما أعلنت مصادر إعلامية كردية، بأن رئيس شركة فالكون للأمن والحراسة المدعو "بيشرو دزيي" -غطاء للموساد الإسرائيلي والمسؤول عن حمايتهم في أربيل ومسؤول الدعم اللوجستي لهم- لقي مصرعه، جراء استهداف منزله بصواريخ حرس الثورة الاسلامية في اربيل فجر اليوم الثلاثاء.



فيما كشفت موقع نور نيوز الإيراني، المقربة من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بأن بيشرو دزیی يعتبر مسؤولاً عن تصدير النفط من كردستان العراق إلى الكيان الصهیوني.

وكان دزيي على علاقة وثيقة بالموساد وكان أيضًا مالكًا لمجموعة شركات Empire التي كانت تنشط في مجال تجارة النفط، و قد أنشئ هذا المجمع عام 2003 بعد أحداث العراق وكان يعمل في إنتاج النفط.

ووفقاً لمصادر موثوقة، كان لدى مجموعة SB Falcon أيضًا جيش خاص صغير يضم أفرادًا عسكريين أمريكيين سابقين.

كما أفادت مصادر محلية في مدينة إدلب السورية، أن صواريخ باليستية تابعة لقوات حرس الثورة الاسلامية قصفت مواقع تابعة لجماعتين ارهابيتين في إدلب، فجر اليوم الثلاثاء.

وأفادت مصادر محلية في مدينة إدلب السورية، أن صواريخ حرس الثورة الاسلامية قصفت مواقع تابعة لجماعتي تحرير الشام والحزب التركستاني الإرهابيين في منطقة جبل السماق بإدلب.

فيديو منسوب لمكان سقوط أحد الصواريخ الباليستية التابعة لحرس الثورة على قرية تلتيتا شمال غرب إدلب

تجدر الإشارة إلى أن تدريب الإرهابيين المعروفين باسم "داعش خوراسان" يتم في هذه المنطقة وبعد ذلك يتم نقلهم إلى أفغانستان من قبل أمريكا لدخول إيران للقيام بأنشطة إرهابية.

وخلال السنوات الأخيرة، حذر المسؤولون والقادة العسكريون في إيران عدة مرات من نشاط وانتشار الجماعات الإرهابية بالقرب من الحدود المشتركة الايرانية مع إقليم كردستان العراق، وأبلغوا احتجاجهم للسلطات المحلية في اربيل والحكومية في العراق لكنها لم تتخذ إجراءات حاسمة ومقبولة لطرد هذه الجماعات أو منع هجماتها على الأراضي الإيرانية.

كما يعتبر تواجد الجماعات الإرهابية في إقليم كردستان العراق، بالإضافة إلى التهديد الأمني لإيران، تهديداً خطيراً لأمن العراق.



خريطة توزيع الجماعات الإرهابية في الحدود الغربية لإيران

وحذرت ايران سابقا انه في حال لم تتخذ السلطات العراقية الإجراءات المناسبة لطرد الجماعات الإرهابية في إقليم كردستان، فإن هذه القضية يمكن أن تهدد الأمن القومي العراقي على المدى الطويل، وتخلق مشاكل في العلاقات مع دول الجوار، وازدياد عدد الثكنات العسكرية في شمال العراق، وتحويل إقليم كردستان العراق لساحة لحل النزاعات الإقليمية والصراعات العسكرية.

وردا على الهجمات الارهابية الاخيرة في مدينتي كرمان وراسك الايرانيتين قصف حرس الثورة الاسلامية، فجر اليوم الثلاثاء بالصواريخ الباليستية، مقرات لجهاز الموساد الصهيوني ومقرات للارهابيين المناوئين للشعب الايراني في العراق وسوريا.

ففي البيان الاول الذي اصدره حرس الثورة الاسلامية تم الاعلان ان مقرات للتجسس وتجمعات للجماعات الارهابية المناوئة لايران في "انحاء من المنطقة" استهدفت منذ منتصف هذه الليلة بالصواريخ الباليستية لحرس الثورة وتم تدميرها، وان التفاصيل ستعلن لاحقا.

وفي البيان الثاني الصادر عن حرس الثورة الاسلامية جاء بأنه ردا على جريمتي كرمان وراسك اللتين استهدفتا الشعب الايراني تم تحديد اماكن تجمع قادة وعناصر رئيسيين للارهابيين الضالعين في العمليتين الارهابيتين الاخيرتين، وخاصة تنظيم داعش، في الاراضي المحتلة في سوريا وتم تدميرها باطلاق عدة صواريخ باليستية.

اما البيان الثالث الذي اصدره حرس الثورة الاسلامية لاحقا فقد اوضح بأن مقرا لجهاز الموساد الصهيوني تم تدميره بالصواريخ الباليستية في اقليم كردستان العراق.

وجاء في البيان : ردا على الاعمال الشريرة الاخيرة للكيان الصهيوني والتي ادت الى استشهاد قادة من حرس الثورة الاسلامية ومحور المقاومة، فقد تم استهداف وتدمير احد المقرات الرئيسية للموساد الصهيوني في اقليم كردستان العراق وذلك بعد اشراف وسيطرة استخبارية دقيقة على مقرات وتحركات الكيان الصهيوني بالمنطقة.

وأكد البيان بأن العمليات الهجومية لحرس الثورة الاسلامية ستتواصل حتى الثأر لآخر قطرة دم للشهداء .