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مظاهرات في 'كندا وبريطانيا' دعما لغزة + فيديو

الثلاثاء ١٦ يناير ٢٠٢٤ - ٠٧:٢٩ بتوقيت غرينتش

شهدت مدينة تورونتو الكندية، مظاهرات حاشدة، شارك فيها الآلاف من المواطنين الكنديين، منددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في إبادة جماعية للمدنيين الفلسطينيين في مدن الضفة الغربية وقطاع غزة.

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إلى جانب ذلك، تظاهر أيضا عدد كبير من الناس في بريطانيا، دعما للشعب الفلسطيني في غزة، جيث تدخلت الشرطة البريطانية، وقمعت التظاهرة.

وقد اعتقلت الشرطة البريطانية 6 أعضاء في جماعة "العمل الفلسطيني" بالمملكة المتحدة، للاشتباه في أنهم كانوا ينوون تعطيل بورصة لندن احتجاجا على "جارة الأسلحة" مع "إسرائيل".

وأوقفت الشرطة رجل يبلغ 31 عاما وامرأتان تبلغان 28 و26 عاما في ليفربول، وامرأة تبلغ 29 عاما ورجل يبلغ 23 عاما في لندن، ورجل يبلغ 27 عاما في برايتون، على خلفية الإشتباه فيهم.

تصف جماعة "العمل الفلسطيني" نفسها بأنها "شبكة عمل مباشر" هدفها إدانة "التواطؤ البريطاني" مع الكيان الصهيوني.

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