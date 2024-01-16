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قائد الثورة الإسلامية يستقبل أئمة الجمعة من انحاء البلاد

قائد الثورة الإسلامية يستقبل أئمة الجمعة من انحاء البلاد
الثلاثاء ١٦ يناير ٢٠٢٤ - ٠٨:٠٩ بتوقيت غرينتش

التقى أئمة الجمعة من جميع أنحاء البلاد مع قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله السيد علي خامنئي، اليوم الثلاثاء.

العالم-إيران

والتقى أئمة الجمعة من جميع أنحاء البلاد مع قائد الثورة الإسلامية في حسينية الإمام الخميني بطهران.

وجدد أئمة الجمعة من مختلف مدن البلاد مساء اول امس الأحد العهد مع مؤسس الجمهوریة الاسلامیة الايرانية الإمام الخميني (ره) في مرقده ضمن التجمع الوطني الـ26 لأئمة الجمعة في البلاد.

وكرم أئمة الجمعة في البلاد، في مراسم بحضور وزير الخارجية، ممثلي جبهة المقاومة في إيران واعلنوا دعمهم لجبهة المقاومة وشعب غزة المظلوم.

واليوم الثلاثاء سيختتم التجمع الوطني باللقاء مع قائد الثور الإسلامية في حسينية الإمام الخميني بالعاصمة طهران.

وسنوافيكم بتفاصيل اللقاء لاحقا..

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