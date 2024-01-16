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بالفيديو.. الاحتلال يلقي مناشير على القرى الحدودية اللبنانية.. ماذا جاء فيها؟

الثلاثاء ١٦ يناير ٢٠٢٤ - ٠٨:٤٩ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل العالم ان الاحتلال يزعم دائما استهدافه بنى تحتية ومراكز تابعة للمقاومة في مناطق جنوب لبنان لرفع معنويات جنوده .

العالم - مراسلون

واضوح مراسلنا انه ليس مستبعدا من ان يقوم الاحتلال باستهداف المناطق المأهولة بالسكان المدنيين، لكن موضع استهداف البنى التحتية فهو موضوع يزعمه الاحتلال عادة.

واشار مراسلنا الى اطلاق اكثر من صاروخ مضاد من مناطق لبنانية باتجاه الجليل الاعلى واصبع الجليل تحديدا، الا انه من المنتظر التأكد من صحة المعلومات عبر بيانات تصدرها المقاومة.

ولفت الى ان الاحتلال الاسرائيلي القى فجر اليوم مناشير تحذر المواطنين في القرى الحدودية من السماح بوجود المقاومة بينهم ، الا ان هذا الامر لم يثني من عزيمة اللبنانيين الذي اخذوا قرارا بان يكونوا الى جانب المقاومة باعتبار انها الوحيدة التي يمكن ان تدافع عنهم وترد ضربات والاعتداءات التي يقوم بها.

المزيد بالفيديو المرفق..

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