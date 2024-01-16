سياسة جديدة للاحتلال في الضفة .. بماذا تنذر؟

العالم - خاص بالعالم

قال مراسل العالم في الضفة الغربية أحمد حلايقة إن قوات الاحتلال منذ السابع من أكتوبر وهي كافة مناطق الضفة الغربية بشكل يومي.



وأضاف، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة رام الله بعد منتصف الليل حتى ساعات الفجر، وداهمت عددا من منازل الفلسطينيين.



وأشار مراسلنا إلى أن الاحتلال اتخذ سياسة جديدة في الضفة الغربية في اعتقال النشطاء الفلسطينيين حيث اعتقل في اليومين السابقين 90 فلسطينيا وهو عدد كبير بالنسبة للأيام التي تلتها.



وأوضح مراسل العالم أن حالة من الغليان تسود الشارع الفلسطيني خصوصا في مناطق الضفة الغربية جراء الهجمات التي ينفذها جيش الاحتلال بحق الفلسطينيين، وهذا مؤشر على اتساع دائرة مواجهات الشبان الفلسطينيين مع قوات الاحتلال الإسرائيلي وذلك للتصدي لهذه الاقتحامات.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..