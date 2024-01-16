شاهد.. أول رد يمني عملي على العدوان الامريكي البريطاني

العالم - خاص العالم

يتدحرج التوتر في منطقة البحر الاحمر نحو تصعيد خطير في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة التي يمر عبرها 12% من التجارة العالمية وذلك بالتزامن مع العدوان الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ اكثر من مائة يوم.

المتحدث باسم القوات اليمنية اعلن استهداف سفينة أمريكية في خليج عدن بعدة صواريخ وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة.

واكد العميد يحيى سريع أن الاستهداف يأتي انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني في غزة، وفي إطار الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن.

من جانبه اعلن عضو المكتب السياسي لحركة انصار الله، محمد البخيتي ان محور المقاومة استعاد زمام الامور في المنطقة وان الامريكي سيندم على عدوانه على اليمن وانه سيكون الخاسر. واكد ان القوات المسلحة اليمنية تطور قدراتها المسلحة وان ستكون هناك مفاجأت قريبا.

بدوره المتحدث باسم الوفد اليمني المفاوض محمد عبدالسلام واكد أن الحركة الملاحية في البحرين الأحمر والعربي آمنة لكل السفن في العالم باستثناء السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية.

الى ذلك اعلنت القيادة العسكرية الأميركية سنتكوم إن صاروخا بالستيا مضادا للسفن أطلقته القوات اليمنية، أصاب سفينة حاويات مملوكة للولايات المتحدة الأمريكية ترفع علم جزر مارشال في جنوب البحر الأحمر. وادعت عدم وقوع اضرار او اصابات جسيمة.

في المقابل قالت شركة أمبري الأمنية البحرية البريطانية إن الهجوم أدى إلى نشوب حريق في مخزن في السفينة، مضيفة أن الهجوم استهدف مصالح الولايات المتحدة ردا على ضرباتها العسكرية لليمن.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات من شركات تتبع السفن أن ست ناقلات نفط أخرى على الأقل حولت مسارها بعيدا عن جنوب البحر الأحمر أو توقفت قبل دخوله منذ مطلع الأسبوع.