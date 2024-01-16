شاهد.. كواليس الاشتباكات في الحدود المصرية الفلسطينية

العالم - مراسلون

وقال مراسل العالم في رام الله "فارس الصرفندي" إن الجيش الإسرائيلي اعترف بإصابة مجندة إسرائيلية خلال الاشتباك مع خلية مسلحة بالقرب من الحدود المصرية دون أن يعطي أي معلومات حول هذه الخلية.



بالمقابل قال الجانب المصري إن العملية كانت عبارة عن عملية تهريب وان الجيش المصري اعتقل 6 من المهربين وان الحادثة لم تكن عملية أمنية.



كما أضاف، أن المعتقين تم نقلهم إلى مركز للتحقيق في منطقة سينا، دون أن يحدد نوعية عملية التهريب.



وأشار مراسلنا إلى أن الجانب المصري والجانب الإسرائيلي لم يعطيا أي معلومات حول نوعية عملية التهريب ما إذا كانت عملية تهريب أسلحة أو مخدرات أو شيء آخر.