شاهد/ اين هو مقر تجسس الموساد بأربيل الذي تعرض لقصف ايراني؟ + الموقع الجغرافي

العالم- ايران

وقال حرس الثورة الاسلامية في بيان إنه دمر أحد مقرات الموساد، (جهاز الاستخبارات الإسرائيلي)، في المنطقة الكردية بالعراق بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة.

ويعتبر المقر مركزاً لتطوير العمليات التجسسية وتصميم الأنشطة الإرهابية في المنطقة وخاصة في إيران.

ويبعد المقر حوالي 10 كيلومترات عن مدينة أربيل، و4 كيلومترات عن القنصلية الأمريكية الجديدة في إقليم كردستان العراق، و30 كيلومتراً عن قاعدة حرير الجوية.

وتأتي الهجمات ردا على الجرائم الأخيرة التي ارتكبها الارهابيون في عدد من المدن الايرانية ادت الى سقوط عشرات المدنيين بين شهيد وجريح.

لمشاهدة خريطة المقر بشكل مباشر على غوغل مب انقر على الرابط التالي:

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1M-_ymjR9xwOK7KMikOcUFSAE1ac&ll=36.30523774822857%2C44.13014704421386&z=17

وخلال السنوات الأخيرة، حذر المسؤولون والقادة العسكريون في إيران عدة مرات من نشاط وانتشار الجماعات الإرهابية بالقرب من الحدود المشتركة الايرانية مع منطقة كردستان العراق، وأبلغوا احتجاجهم للسلطات المحلية في اربيل والحكومية في العراق لكنها لم تتخذ إجراءات حاسمة ومقبولة لطرد هذه الجماعات أو منع هجماتها على الأراضي الإيرانية.

كما يعتبر تواجد الجماعات الإرهابية في إقليم كردستان العراق، بالإضافة إلى التهديد الأمني لإيران، تهديداً خطيراً لأمن العراق.

وحذرت ايران سابقا انه في حال لم تتخذ السلطات العراقية الإجراءات المناسبة لطرد الجماعات الإرهابية في منطقة كردستان، فإن هذه القضية يمكن أن تهدد الأمن القومي العراقي على المدى الطويل، وتخلق مشاكل في العلاقات مع دول الجوار، وازدياد عدد الثكنات العسكرية في شمال العراق، وتحويل إقليم كردستان العراق لساحة لحل النزاعات الإقليمية والصراعات العسكرية.

وردا على الهجمات الارهابية الاخيرة في مدينتي كرمان وراسك الايرانيتين قصف حرس الثورة الاسلامية، فجر اليوم الثلاثاء بالصواريخ الباليستية، مقرات لجهاز الموساد الصهيوني ومقرات للارهابيين المناوئين للشعب الايراني في العراق وسوريا.

ففي البيان الاول الذي اصدره حرس الثورة الاسلامية تم الاعلان ان مقرات للتجسس وتجمعات للجماعات الارهابية المناوئة لايران في "انحاء من المنطقة" استهدفت منذ منتصف هذه الليلة بالصواريخ الباليستية لحرس الثورة وتم تدميرها، وان التفاصيل ستعلن لاحقا.

وفي البيان الثاني الصادر عن حرس الثورة الاسلامية جاء بأنه ردا على جريمتي كرمان وراسك اللتين استهدفتا الشعب الايراني تم تحديد اماكن تجمع قادة وعناصر رئيسيين للارهابيين الضالعين في العمليتين الارهابيتين الاخيرتين، وخاصة تنظيم داعش، في الاراضي المحتلة في سوريا وتم تدميرها باطلاق عدة صواريخ باليستية.

اما البيان الثالث الذي اصدره حرس الثورة الاسلامية لاحقا فقد اوضح بأن مقرا لجهاز الموساد الصهيوني تم تدميره بالصواريخ الباليستية في اقليم كردستان العراق.

وجاء في البيان : ردا على الاعمال الشريرة الاخيرة للكيان الصهيوني والتي ادت الى استشهاد قادة من حرس الثورة الاسلامية ومحور المقاومة، فقد تم استهداف وتدمير احد المقرات الرئيسية للموساد الصهيوني في اقليم كردستان العراق وذلك بعد اشراف وسيطرة استخبارية دقيقة على مقرات وتحركات الكيان الصهيوني بالمنطقة.

وأكد البيان بأن العمليات الهجومية لحرس الثورة الاسلامية ستتواصل حتى الثأر لآخر قطرة دم للشهداء .