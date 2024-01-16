مراسلة العالم تكشف تفاصيل انسحاب قوات الاحتلال في المحافظة الوسطي

العالم - مراسلون

واضافت ان آليات الاحتلال تراجعت الى ما بعد مخيم النصيرات الى الشمال الغربي، لافتة الى بقاء طائرات كواد كابتر تحلق في اكثر من منطقة بالمحافظة الوسطى.

واوضحت مراسلتنا انه هناك ارتقاء لعدد من الشهداء جراء اطلاق الرصاص عليهم من طائرات كواد كابتر، مشيرة الى ان احد الشهداء الذي وصل الى المشفى كان بجثمانه حوالي اكثر من 20 طلق ناري وقد اصيب في مدخل المغازي.

وبينت ان تراجع الدبابات التي اصبحت متمركزة في الخط الشرقي من البريج والمغازي وشمال غرب النصيرات يوازيه تقدم للدبابات في محاور مختلفة في غزة والشمال.

واضافت ان وزير الحرب الاسرائيلي غالانت ادعى بالامس انهاء العملية البرية في الشمال وقريبا ستنتهي في الجنوب، لكن ما يحدث الان هو تقدم في الشمال وليس انهاء للعملية البرية وتتقدم قوات الاحتلال في حوالي 6 محاور كان قد انسحبت منها الدبابات الاسرائيلية.

المزيد بالفيديو المرفق..