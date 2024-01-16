خسارة فادحة بصفوف جيش الاحتلال خلال الـ24 ساعة الماضية

العالم - الإحتلال

وقال الجيش الإسرائيلي، إن "عدد الجنود والضباط الجرحى منذ 7 أكتوبر بلغ 2567»، مشيرا إلى أن العدد ارتفع إلى 1135 منذ بداية إعتداءاته البرية على قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بمقتل جندي متأثرا بجراحه، بعد إصابته خلال معركة في قطاع غزة.

وأوضحت نقلا عن بيان للجيش، أن الرقيب أول (احتياط) نوعم أشرم، البالغ من العمر 37 عاما، قُتل متأثرا بجراحه بعد إصابته يوم 29 ديسمبر الماضي، خلال معركة في وسط قطاع غزة.

كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابط برتبة رائد وإصابة اثنين آخرين بجراح خطيرة، في معارك بجنوب القطاع.

وبحسب حصيلة القتلى التي أقرها جيش الاحتلال، فقد بلغت 522 عسكريا منذ 7 أكتوبر الماضي، منهم 188 مجندًا وضابطًا منذ العمليات البرية في 27 أكتوبر.