كاميرا العالم ترصد جرائم العدوان والأوضاع الصحية المتدهورة بغزة

العالم – خاص بالعالم

ونأشار مراسلنا إلى قيام الاحتلال بالتصعيد من هجماته على مناطق متفرقة في رفح وخان يونس جنوبي قطاع غزة، حيث شهدت المستشفيات في المحافظتين تكدسًا ونقصًا في كوادرها.

ونوه مراسلنا إلى أن الأمراض والأوبئة بدأت تنتشر بين سكان رفح خاصة التهاب الكبد الوبائي، موضحًا أن مستشفيات رفح تشهد نقصًا في الكوادر والأطقم الطبية.

ولفت مراسلنا إلى أن قطاع غزة الذي يعاني من الاكتظاظ وسوء الظروف الصحيه يشهد تفشيا مقلقا لالتهاب الكبد، حيث اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن وجود اكثر من 8000 حالة وهو عدد من المتوقع ان يتضاعف في مواجهة تدهور الظروف وتفاقم الظروف الصحية بسبب زيادة حالات الاجهاض والولادات المبكرة والتي تعزى الى الاجهاد الشديد الذي يعاني منه السكان المحليون ودقت وزاره الصحة ناقوس الخطر داعية الامم المتحدة الى اجراء مسح طبي شامل لمنع وقوع كارثة صحية وانسانية واضحة في مدارس الايواء ومراكز اللجوء.

وارتفع عدد الشهداء جرّاء العدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر إلى 24450، بالإضافة إلى أكثر من 61500 جريح، والآلاف من المفقودين.

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