الإحتلال يرتكب 12مجزرة ويقتل ويصيب المئات في غزة

العالم – خاص بالعالم

وأشارت وزارة الصحة بغزة الى أن أعدادا من الضحايا لا زالت تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليها.

قوات الاحتلال واصلت استهداف محيط مجمع الشفاء الطبي في غزة وأعلن الهلال الأحمر عن استشهاد وإصابة عدد من النازحين جراء إطلاق مسيرات الاحتلال النار على المواطنين في مستشفى الأمل ومقر الجمعية في خانيونس.

وزارة التعليم العالي الفلسطينية أدانت تفجير الاحتلال الإسرائيلي لجامعة الإسراء في غزة معتبرة أن ذلك يأتي استمرارا للمشهد التدميري الذي يستهدف مؤسسات التعليم العالي في القطاع في سياق حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني.



بلدية غزة من جانبها حذرت من انتشار الأمراض والأوبئة الخطيرة جراء تكدس أكثر من خمسين ألف طن من النفايات وطالبت البلدية المجتمع الدولي بالتدخل العاجل وتوفير الوقود ومولدات الكهرباء والمعدات لتقديم الخدمات..أما آثار الدمار والخراب الذي يحدثه الاحتلال في القطاع فمسلسل طويل لم ينته بعد.



مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز أكدت أن الكيان الاسرائيلي انتهك القانون الدولي بقصفه العنيف على قطاع غزة الذي أدى إلى تسوية أحياء بالأرض وقتل آلاف الفلسطينيين.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...