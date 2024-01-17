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إغتيال5 فلسطينيين بطائرة إسرائيلية مسيّرة بمخيم بلاطة بنابلس

الأربعاء ١٧ يناير ٢٠٢٤ - ٠٥:٤٧ بتوقيت غرينتش

مركبة محترقة وأشلاء متناثرة، مشهد في مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس بعد قصف الاحتلال الاسرائيلي بنيران طائرات مسيّرة لمركبة يستقلها 5 فلسطينيين أودت بحياتهم.

العالمخاص بالعالم

دائره القصف تتوسع في مناطق الضفة الغربية ففي مخيم طولكرم استهدف الاحتلال خمسة فلسطينيين ليرتفع عدد الشهداء في الضفة اليوم الى عشرة دون انتهاء العملية العسكرية مع استمرار الاشتباكات والقصف الذي يستهدف بيوت الامنين كحال غزة.

حتى الطواقم الطبيه لم تسلم من اطلاق النار المباشر اثناء عملها في مخيمات الضفة فهذا حالها في كل اقتحام.

الاعتداء الاسرائيلي الجديد على نابلس لم يكن بعيدا عن اهلها، حيث شهدت البلدة القديمة في نابلس اضرابا شاملا حدادا على ارواح الشهداء، وتنديدا بالانتهاكات الاسرائيلية، فقد ازدادت وتيرة المقاومة مع كل محاوله اخماد لها.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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