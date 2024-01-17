16مجزرة في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية والاحتلال يكثف غاراته

العالم – خاص بالعالم.

ما يعكس انزلاق الاحتلال في دوامة حرب لا يمكنه حسم نهايتها بتحقيق اهدافه المعلنة من شنها.

وزارة الصحة في غزة اعلنت ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى أكثر من24448 شهيد واصابة 61504 مصاب.

مشيرة الى ارتكاب الاحتلال ست عشرة مجزرة في القطاع خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية راح ضحيتها163 شهيد و350 مصاب.



و كشفت الوزارة عن وجود عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.



في رفح استشهد اربعة فلسطينيين بينهم طفلان جراء غارات جوية على منزل في مخيم الشابورة للاجئين، وفي مخيم مدينة دير البلح وسط قطاع القطاع استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة الحولي.



وفي سياق متصل انتشلت طواقم الدفاع المدني أكثر من خمسة وعشرين شهيدا وعشرات الجرحى في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدف منازل سكنية في حي الدرج بمدينة غزة.

وفي خان يونس جنوب قطاع غزة تم انتشال جثامين سبعة شهداء.



وكانت آليات الاحتلال قد توغلت الليلة الماضية قرب مستشفى ناصر في خان يونس وقامت بنبش مقبرة الحي النمساوي وتدميرها قبل انسحابها من المنطقة.



على صعيد اخر دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في كلمته أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الى وقف فوري لاطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية.

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