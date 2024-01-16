إيرواني: جذور الوضع الحالي للبحر الأحمر تعود لمجازر الاحتلال

العالم – إيران

وفي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، كتب سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني: من الواضح للجميع أن جذور الوضع الحالي في البحر الأحمر هي الإبادة الجماعية والمجازر الوحشية الذي يقوم به الكيان الإسرائيلي وبدعم كامل من الولايات المتحدة ضد الشعب الفلسطيني البريء في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأضاف: لا يمكن للولايات المتحدة أن تنكر أو تتستر على الحقيقة التي لا يمكن إنكارها، وهي أن الأحداث الأخيرة في البحر الأحمر ترتبط ارتباطا مباشرا بالفظائع الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني في غزة.

وصرح سفير إيران لدى الأمم المتحدة: أريد أن أؤكد أن الحكومة المؤقتة في صنعاء تحافظ على سيادتها المستقلة، وتتخذ القرارات وتتخذ الإجراءات بما يخدم مصلحتها.. إن أي محاولة لنسب إجراءاتها إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي مجرد انحراف عن الواقع على الأرض في اليمن، وكذلك انحراف عن الجرائم في غزة، وتتحمل الولايات المتحدة وبريطانيا وحلفاؤهما المشاركون المسؤولية الكاملة عن انتهاك القانون الدولي بارتكاب العدوان العسكري على اليمن.

وأضاف كبير دبلوماسيي الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الأمم المتحدة: على الرغم من المخاوف والاعتبارات الجادة فيما يتعلق بنهج مجلس الأمن تجاه الصراع اليمني وقراراته بشأن اليمن، لم تقم إيران قط بأي نشاط ينتهك قرار مجلس الأمن رقم 2216 (لعام 2015) بما في ذلك أي تعامل في بيع أو نقل الأسلحة.. بالإضافة إلى ذلك، دافعت إيران دائما عن حل الأزمة اليمنية عبر الوسائل السياسية.

وفي جانب آخر من هذه الرسالة أضاف: إن تبني الولايات المتحدة السريع للقرار 2722 (لعام 2024) يثير الشكوك حول محاولة إضفاء الشرعية على ما يسمى التحالف البحري الدولي وخدمة أهدافه السياسية الإقليمية، ومن الواضح أن استخدام مجلس الأمن كأساس لتبرير أعمالهم غير القانونية وحماية إسرائيل من المسؤولية عن جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية في غزة، وفي هذا الإطار القانوني، ترفض إيران وتدين بشدة أي تفسير تعسفي ومضلل للقرار 2722 من قبل الولايات المتحدة وحلفائها بهدف تبرير استخدام القوة غير القانونية والعدوان العسكري ضد اليمن.

وذكر سفير إيران لدى الأمم المتحدة في جانب آخر من رسالته: نطلب من المجتمع الدولي أن يدين بوضوح العدوان العسكري الاميركي البريطاني على اليمن، إن هذا الانتهاك الواضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة يتطلب إدانة قوية، تحذر الجمهورية الإسلامية الإيرانية من الطبيعة المستمرة لمثل هذا العدوان، لأنه يهدد السلام والأمن في المنطقة، ويعرض الأمن البحري وحرية الملاحة في البحر الأحمر للخطر، ويقوض جهود الوساطة الأممية والعمليات السياسية الرامية إلى تحقيق أهداف الحل المستدام والسلام في اليمن.