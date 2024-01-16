فيديو خاص: تكدس النازحين الفلسطينيين في الحدود المصرية الفلسطينية

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ويزداد الضغط في مدينة رفح المنطقة القريبة من الحدود الجنوبية لقطاع غزة مع مصر التي نزح إليها سكان قطاع غزة طلبا للأمان من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ويعاني النازحون من انعدام موارد الحياة وعدم وصول المعونات إليهم.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ 102 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، والأحزمة النارية مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.