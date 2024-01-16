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أمين مجلس ايران القومي الأعلى يتباحث مع وزير خارجية الهند

أمين مجلس ايران القومي الأعلى يتباحث مع وزير خارجية الهند
الثلاثاء ١٦ يناير ٢٠٢٤ - ٠١:٥٢ بتوقيت غرينتش

إلتقى وزير خارجية الهند سوبرامانیام جایشانکار، الذي قام بزيارة إلى طهران، مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر احمديان، وبحث معه في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

العالمإيران

والتقى وزير خارجية الهند سوبرامانیام جایشانکار، خلال زيارته لطهران، مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر احمديان، وبحث معه في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الوزير الهندي الزائر، في تصريحه خلال اللقاء مع أحمديان، على توسيع العلاقات السياسية والاقتصادية والامنية بين نيودلهي وطهران.

في المقابل، أعرب امين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، عن تقديره لمشاعر التضامن التي أبدتها حكومة الهند في ضحايا حادث كرمان (جنوب شرق إيران) وإدانتها لهذا العمل الارهابي؛ مؤكدا على استعداد الجمهورية الإسلامية لتوسيع التعاون الثنائي والإقليمي مع الهند.

كما أكد الجانبان في هذا اللقاء، على ضرورة تطوير التعاون الإيراني-الهندي في مختلف المجالات ومنها تجارة الترانزيت.

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