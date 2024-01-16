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إيران ترحب بزيارة رجال الأعمال السعوديين

إيران ترحب بزيارة رجال الأعمال السعوديين
الثلاثاء ١٦ يناير ٢٠٢٤ - ٠١:٥٣ بتوقيت غرينتش

رحب سفير إيران في الرياض، خلال لقاء رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية، بزيارة رجال الأعمال السعوديين إلى البلاد.

العالمإيران

والتقى سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية علي رضا عنايتي، أمس رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية حسن معجب الحويزي.

وأشار عنايتي في هذا اللقاء إلى الاتفاق المبدئي على تطوير العلاقات الشاملة لمسألة الاقتصاد والتجارة في توطيد العلاقات بين البلدين وقال: الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترحب بزيارة رجال الأعمال السعوديين إلى البلاد.

وقال عنايتي: تتمتع إيران والسعودية بقدرات كثيرة في مجالات الصناعة والزراعة والخدمات الفنية والهندسية والطاقة والسياحة، ويمكنهما العمل معا من أجل تنمية المنطقة وازدهارها.

وفي هذا اللقاء أكد حسن معجب الحويزي على رؤية السعودية 2030 وقال إن القطاعين الخاص في إيران والسعودية يمكن أن يتعاونا مع بعضهما البعض من خلال تبادل الوفود والاتصالات المشتركة، والسعودية ترحب بهذا التعاون.

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