شاهد 'درون' صهيونية بين يدي 'القساميين'

العالم - فلسطين

وتواصل المقاومة الفلسطينية التصدي للقوات الصهيونية المتوغلة في قطاع غزة، حيث يستمر تكبيد قوات العدو المزيد من الخسائر في الارواح والآليات.

كما عرضت للتو كتائب القسام مقطع فيديو من معارك مقاوميها في غزة شمال القطاع يمثل ضربة قاضية للرواية الصهيونية المكذوبة ، مؤكدا على ما قاله رئيس الشاباك الأسبق عامي أيالون في مقابلة صحفية : "نحن نسير بعيون مفتوحة نحو الغرق في رمال غزة".

وفي السياق ، نشر الناشط الفلسطيني على منصة إيكس "أدهم أبو سلمية"، مشاهد عديدة أخرى عن استمرار عمليات طوفان الأقصى الناجحة ضد العدو الصهيوني، قائلا: "إن هذه المشاهد تأتي تصديقا لكلام يحيى السنوارن القيادي بحركة حماس، حين قال في رسالته الأخيرة: "إن المقاومة تعمل على تهشيم الجيش الصهيوني وهي ماضية في مسار تهشيمه".

وأضاف أبو سليمة "وهذه المشاهد هي رسالة لمن يخططون لشكل اليوم التالي للحرب على غزة ويحاولون الدفع نحو إفشال أي إنجاز سياسي للمقاومة الفلسطينية، وكأن هذه الإنجازات ستقدم على شكل منحة منهم وليست إنجازات ينتزعها شعبنا ومقاومتنا بصبرهم وصمودهم وثباتهم..

وتابع "أن تأتي هذه المشاهد الاستثنائية من مدينة غزة، يعني أمرا واحدا هو القوة والسيطرة والإدارة المحكمة للميدان، والنجاح الكبير للمقاومة في إدارة معاركه بحكمة واقتدار مع التركيز على العمليات النوعية المؤثرة والمثمرة التي تحقق أعلى انجاز بأقل الوسائل ضمن رؤية المقاومة لترشيد استهلاك المقدرات المحدودة.. قلتها أمس وأكررها، نحن أمام معركة هجين بين الشكل النظامي للمعاركة وحروب العصابات، وسينتصر فيها أهل الإيمان والأرض وأصحاب الحاضنة الشعبية الأقوى..

SV