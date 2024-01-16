وزير خارجية السعودية يفاجئ الجميع بتصريح عن التطبيع مع الاحتلال

العالم- السعودية

وقال بن فرحان، إن المملكة قد تعترف بـكيان الاحتلال إذا تم حل القضية الفلسطينية.

وردا على سؤال خلال جلسة نقاشية في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس عما إذا كانت المملكة يمكن أن تعترف بالكيان الإسرائيلي في إطار اتفاق أوسع بعد حل الصراع الفلسطيني، قال: "بالتأكيد".

وفي وقت سابق من العام الماضي، نفى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان صحة تقارير تفيد بإيقافه محادثات تطبيع العلاقات مع تل ابيب، مؤكدا أنهم يقتربون كل يوم من التطبيع.

جاء ذلك في مقتطفات مصورة من مقابلة باللغة الإنجليزية لولي العهد السعودي مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، نقلتها قناة "الإخبارية" السعودية مترجمة إلى اللغة العربية.



وردا على سؤال من المحاور عن "وجود تقارير تفيد بأنك أوقفت المحادثات"، أجاب ابن سلمان: "هذا ليس صحيحا.. وكل يوم تتقدم وسنرى إلى أين ستصل".

وتابع: "في حال نجحت إدارة بايدن بأن تعقد اتفاقا بين السعودية و"إسرائيل"، فسيكون أضخم اتفاق منذ انتهاء الحرب الباردة (1947-1991)، والاتفاقيات المرتقبة مع الولايات المتحدة مفيدة للبلدين ولأمن المنطقة والعالم" على حد تعبيره.

وأردف: "نأمل أن نصل إلى حل يسهل حياة الفلسطينيين ويعيد إسرائيل كعنصر في الشرق الأوسط".

ومنذ أبريل/ نيسان 2014، توقفت مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لأسباب بينها تمسك تل أبيب باستمرار البناء الاستيطاني في الأراضي المحتلة وتنصلها من قيام دولة فلسطينية مستقلة وفقا لمبدأ حل الدولتين.

وسأله المحاور: "هل تعتقد أنك قريب من حلها (قضية التطبيع)؟"، ليجيب ولي العهد السعودي: "كل يوم نقترب أكثر من ذلك"، دون تفاصيل أكثر.

ومن أصل 22 دولة عربية، تقيم 5 دول هي مصر والأردن والإمارات والبحرين والمغرب علاقات رسمية معلنة مع تل ابيب التي تواصل احتلال أراضٍ في كل من فلسطين وسوريا ولبنان منذ حرب 5 يونيو/ حزيران 1967.