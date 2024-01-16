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ماذا تعلم منهم؟

طفل إسرائيلي يتحدث عن فترة احتجازه لدى المقاومين! + فيديو

الثلاثاء ١٦ يناير ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٦ بتوقيت غرينتش

نشرت وسائل الإعلام مقطع فيديو، عن طفل إسرائيلي أفرج عنه مقاومو القسام، وهو يتحدث عن فترة احتجازه لديهم وما تعلمه منهم.

العالم - الإحتلال

ويقول الطفل في الفيديو: "علموني ماذا أقول عند التسبيح"وهذا أمر لا يستطيع المحللون الإسرائيليون إخفاء غضبهم وامتعاضهم مما تعكسه من ودّ بين المحتجزين الإسرائيليين وآسريهم بعد تبادلهم في غزة.

ذاك الود الذي يظهره الكثير من مقاطع الفيديو التي بثتها حماس عن عمليات التسليم، ونقلتها وسائل الإعلام العالمية، بما في ذلك وسائل الإعلام الإسرائيلية خلال الأيام الماضية.

حیث نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن أهالي بعض المحتجزين الذي أطلقت حماس سراحهم، قولهم: "إن ذويهم عوملوا معاملة حسنة خلال احتجازهم، ولم يتعرضوا لأي تعذيب أو سوء معاملة".

وهذا ما يرى محللون إسرائيليون أن مثل هذه المقاطع، "تظهر إنسانية مقاومي حماس" وهو ما يثير غضبهم واعتراضهم على بثها، كما يؤكد الصهيوني "ياريف بيليغ"، في مقال له بصحيفة "إسرائيل اليوم" اليمينية "أن بث هذه المشاهد في محطات التلفزة الإسرائيلية يضر بالبلاد، ولا يمكن بثها".

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