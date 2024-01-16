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المقاومة الإسلامية تعلن

إستهداف تجمع ‏لجنود الإحتلال في مستوطنة 'إفن مناحم'

إستهداف تجمع ‏لجنود الإحتلال في مستوطنة 'إفن مناحم'
الثلاثاء ١٦ يناير ٢٠٢٤ - ٠٤:٠٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت حركة المقاومة "حزب الله" لبنان، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، استهداف تجمع لجنود إسرائيليين شرق مستوطنة إيفن مناحم بالأسلحة الصاروخية.

العالم - فلسطين

وأوضحت المقاومة "حزب الله" في البيان ..

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:45 من صباح يوم الثلاثاء 16-01-2024 تجمعًا ‏لجنود العدو الإسرائيلي شرق مستوطنة إفن مناحم بالأسلحة الصاروخية.‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الثلاثاء 16-01-2024 م

‏04 رجب 1445 هـ

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