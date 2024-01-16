إستهداف تجمع ‏لجنود الإحتلال في مستوطنة 'إفن مناحم'

العالم - فلسطين
وأوضحت المقاومة "حزب الله" في البيان ..
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم
دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:45 من صباح يوم الثلاثاء 16-01-2024 تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي شرق مستوطنة إفن مناحم بالأسلحة الصاروخية.
﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
الثلاثاء 16-01-2024 م
04 رجب 1445 هـ