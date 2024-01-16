إزاحة الستار عن سيارات اجرة كهربائية جديدة في طهران + صور

العالم – إيران

وفي هذه المراسم قال رئيس بلدية طهران، علي رضا زاكاني: أود أن أشكر الحكومة الثورية ورئيس الجمهورية الذي مهد الطريق لهذه المراسم اليوم بدعمهم ومتابعتهم، وأنا ممتن بشكل خاص لوزير الصناعة والمناجم والتجارة لسعيه في إيجاد التحول وإنشاء بيئة لخدمة وتحسين نوعية حياة المواطنين.

وأوضح رئيس بلدية طهران: اليوم، 34% من حركة النقل تتم بواسطة وسائل النقل العام و66% بواسطة السيارات الخاصة، وهي كارثة، أن الإرث الذي حصلنا عليه في هذا المجال لم يكن كافياً لتقديم الخدمات، ولا يحق لنا أن ننتهك حقوق الناس، وطبعا في فترة كورونا تشكل هذا التغيير في الذوق بسبب الضرورة.

وتابع زاكاني قائلا: إن مهامنا تشمل توفير 10 آلاف حافلة صغيرة كهربائية، و25 ألف سيارة أجرة كهربائية، و100 ألف دراجة نارية كهربائية، وحددنا حزمة مع وزارة الصناعة والمعادن والتجارة تتضمن 2194 حافلة كهربائية، إضافة إلى 500 حافلة التي وقعنا عقد كهربتها مع الشركات المحلية في الواقع، إجمالي عددنا هو 4694 حافلة، بالإضافة إلى 700 حافلة وصلت حديثا، مما يحدث تجديدا جذريا في خدمة النقل العام بالحافلات.

من جانبه صرح وزير الصناعة والمناجم والتجارة عباس علي آبادي أنه سوف يتم إزاحة الستار عن 8 سيارات كهربائية جديدة قريبا، وقال: أغلقت العديد من مصانع السيارات في العالم إنتاج سيارات البنزين، وهناك جيلين من السيارات الكهربائية، ويعتمد اليوم على البطاريات ذات الكفاءة العالية وهذه البطاريات تساعد في العمل إلى حد ما.