صورة/ أمير قطر السابق يتابع خطاب أبوعبيدة..ما علاقة ايران؟

العالم- قطر

وتظهر الصورة امير قطر السابق و هو يتابع خطاب أبو عبيدة، أثناء حضوره مباراة المنتخبين الإيراني والفلسطيني ضمن بطولة كاس آسيا المقامة في قطر.

ونشرت الشيخة مريم آل ثاني الصورة عبر صفحتها على "إكس"، تويتر سابقا، وعلقت عليها بالقول: "غزة في القلب".

وكان منتخب إيران قد تفوق على نظيره الفلسطيني برباعية مقابل هدف وحيد في مستهل مشوار المنتخبين في كأس آسيا.

وكان الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، قال في خطاب جاء لمناسبة مرور 100 يوم على معركة طوفان الأقصى، إنّ الكتائب استهدفت وأخرجت 1000 آلية عسكرية إسرائيلية خلال 100 يوم من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وكلمة أبو عبيدة هذه، هي الأولى بالصوت والصورة منذ 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، التي سبقت سريان الهدنة الإنسانية المؤقتة التي استمرت أسبوعاً.