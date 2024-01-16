الثلاثاء ١٦ يناير ٢٠٢٤
٠٥:١١ GMT
فارسی
البث المباشر

خاجي: الدول التي تدعوا للتهدئة ماضية في تسليح الكيان الصهيوني

خاجي: الدول التي تدعوا للتهدئة ماضية في تسليح الكيان الصهيوني
الثلاثاء ١٦ يناير ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٢ بتوقيت غرينتش

قال كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي إن الدول التي تدعوا إلى ضبط النفس، ماضية في تسليح الكيان الصهيوني وتوجيه الحرب؛ مؤكداً أن هذا السلوك هو السبب وراء تمادي الاحتلال في جرائمه.

العالمإيران

وجاءت تصريحات خاجي هذه، خلال مباحثات أجراها اليوم الثلاثاء عبر الفيديو، مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الخاص بشؤون اليمن هانس غروندبرغ؛ حيث استعرض الجانبان آخر التطورات الإقليمية، كما تطلعا بأن يفضي التقدم الحاصل في ملف السلام اليمني إلى النتيجة النهائية.

إلى ذلك طالب كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني، بوقف فوري لجرائم الحرب والتطهير العرقي التي يقترفها الكيان الصهيوني في قطاع غزة اليوم؛ لافتا أن عامة القضايا الإقليمية والدولية باتت متأثرة بالقضية الفلسطينية.

كما أعرب خاجي عن ارتياحه لقاء التقدم الحاصل في سير مفاوضات السلام داخل اليمن، معلنا استعداد الجمهورية الاسلامية الإيرانية لتقديم العون في سياق الدفع بهذه المفاوضات نحو الأمام.

روابط ذات صلة

خاجي يجري مشاورات مع محمد عبد السلام 

خاجي في لقاء غروندبيرغ: أميركا تدير بالفعل المجازر في قطاع غزة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف