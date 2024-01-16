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العميد سريع: استهدفنا سفينة متجهة الى موانئ الاحتلال وهذا مصيرها..

الثلاثاء ١٦ يناير ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٥ بتوقيت غرينتش

اعلن متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع استهداف سفينة كانت متوجهة إلى موانئ الاحتلال بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة وكانت الإصابة مباشرة.

العالم- اليمن

واوضح متحدث القوات المسلحة اليمنية: نفذت قواتنا البحرية عملية استهداف لسفينة "زوغرافيا" كانت متجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة،وتم استهدافها بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة وكانت الإصابة مباشرة.

واشار العميد سريع ان عملية الاستهداف جاءت بعد رفض طاقم السفينة النداءات التحذيرية والرسائل التحذيرية النارية .

واكد متحدث القوات المسلحة اليمنية: مستمرون في تنفيذ قرار منع الملاحة الإسرائيلية أو المرتبطة بها في البحرين الأحمر والعربي حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة واتخاذ كافة الإجراءات الدفاعية والهجومية ضمن حق الدفاع المشروع عن اليمن واستمرار التضامن العملي مع فلسطين.

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