قوتا ايران وباكستان البحريتان تجريان تدريبات مشتركة

العالم – إيران

واستضاف ميناء بندر عباس (جنوب إيران)، مجموعة بحرية من باكستان تحت عنوان السلام والصداقة، وقد رست هذه المجموعة منذ ثلاثة أيام في الميناء، وتزامنا مع خروجها من الميناء، نفذت تدريبات بحرية مشتركة مع القطع البحرية الحربية الإيرانية في منطقة مضيق هرمز والخليج الفارسي.

وخلال هذه التدريبات البحرية، تدرب الضباط الشباب في سلاحي البحر الإيراني والباكستاني على إجراء مناورات بحرية تكتيكية، وعمليات خاصة بمدارات الاتصالات، والتدريب على طريقة إرسال واستقبال الرسائل في الحالات البحرية الطارئة، والتدرب على التخابر بالأعلام والإشارات البحرية.

واستغرقت هذه التدريبات يوما واحدا، ومن شأنها أن تؤدي إلى تبادل مفيد للتجارب القيم التدريبية بين الضباط وأصحاب المراتب الشباب لدى القوتين البحريتين للبلدين.