الثلاثاء ١٦ يناير ٢٠٢٤
٠٦:٤٣ GMT
فارسی
البث المباشر

قوتا ايران وباكستان البحريتان تجريان تدريبات مشتركة

قوتا ايران وباكستان البحريتان تجريان تدريبات مشتركة
الثلاثاء ١٦ يناير ٢٠٢٤ - ٠٦:١٩ بتوقيت غرينتش

نفذت القوة البحرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية والقوة البحرية الباكستانية، تدريبات مشتركة بمشاركة الزوارق الراجمة للصواريخ والقطع البحرية الحربية لكلا القوتين في مضيق هرمز والخليج الفارسي.

العالمإيران

واستضاف ميناء بندر عباس (جنوب إيران)، مجموعة بحرية من باكستان تحت عنوان السلام والصداقة، وقد رست هذه المجموعة منذ ثلاثة أيام في الميناء، وتزامنا مع خروجها من الميناء، نفذت تدريبات بحرية مشتركة مع القطع البحرية الحربية الإيرانية في منطقة مضيق هرمز والخليج الفارسي.

وخلال هذه التدريبات البحرية، تدرب الضباط الشباب في سلاحي البحر الإيراني والباكستاني على إجراء مناورات بحرية تكتيكية، وعمليات خاصة بمدارات الاتصالات، والتدريب على طريقة إرسال واستقبال الرسائل في الحالات البحرية الطارئة، والتدرب على التخابر بالأعلام والإشارات البحرية.

واستغرقت هذه التدريبات يوما واحدا، ومن شأنها أن تؤدي إلى تبادل مفيد للتجارب القيم التدريبية بين الضباط وأصحاب المراتب الشباب لدى القوتين البحريتين للبلدين.

روابط ذات صلة

مناورات دفاعية وأمنية لحرس الثورة قرب مدينة خواف الحدودية

مناورات إيرانية عمانية مشتركة في شمال المحيط الهندي ومضيق هرمز

القوات البحرية للجيش ستجري مناورات مشتركة في المحيط الهندي

إجراء مناورات حدودية مشتركة بين إيران والعراق يضمن أمنهما المستديم

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف