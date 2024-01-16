بالفيديو: حادثة جديدة في البحر الأحمر .. فماذا حصل؟

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فيما تعمل أقمار اصطناعية وطائرات تجسس ترافقها دوريات لطائرات اف ثمانية عشر الأميركية ومسيرات، جاهدة للبحث عن أماكن إطلاق الصواريخ اليمنية أفادت وكالة 'أمبري' البريطانية للأمن البحري بأن سفينة شحن ترفع علم مالطا أصيبت بصاروخ أثناء عبورها جنوب البحر الأحمر مشيرة الى أن السفينة التي زارت الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال العدوان على غزة مملوكة لليونان وكانت في طريقها إلى قناة السويس في مصر لكنها غيرت مسارها بعد الاستهداف.

رئيس الوفد اليمني المفاوض والمتحدث باسم حركة أنصار الله محمد عبد السلام أكد أن ما يعلنه عدد من شركات الشحن عن تعليق عملها بدعوى ارتفاع المخاطر في البحر الأحمر هو نتيجة الضغوط والتهويلات الأمريكية ويتماشى فقط مع الدعاية الأمريكية المغرضة وأوضح عبد السلام أن هناك مئات السفن تعبر مضيق باب المندب بشكل يومي مجددا التأكيد أنه لا منع لأي سفينة عدا المرتبطة بكيان الاحتلال الإسرائيلي أو تلك المتجهة إلى موانئه في فلسطين المحتلة.

وتماشيا مع التهويل الأميركي رأى الاتحاد الأوروبي أن الوضع بالقرب من اليمن يحتمل أن يهدد اقتصاده وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس ومبروفسكيس عقب اجتماع للمجلس الاقتصادي والمالي للاتحاد إن عواقب الوضع المتوتر في البحر الأحمر لا تزال محدودة لكن المخاطر التي يواجهها الاقتصاد الأوروبي ما زالت مستمرة.

عضو حركة أنصار الله باليمن محمد البخيتي كشف أن الولايات المتحدة عرضت على اليمنيين مؤخرا عبر الوسيط العماني مقترحا يقضي بوقف الهجمات في البحر الأحمر مقابل الاعتراف بحكومة الإنقاذ الوطني اليمنية مؤكدا أن القيادة اليمنية رفضت المقترح الأميركي ومقترحات ورسائل مغرية أخرى ارسلتها واشنطن إلى صنعاء وتدور حول التخلي عن كافة الأذرع الإقليمية أو الداخلية في الدولة اليمنية مقابل وقف العمليات ضد كيان الاحتلال وفي البحر الأحمر.