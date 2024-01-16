هذا ما قاله المسؤولين الإيرانيين حول استهداف مقر الموساد في منطقة كردستان العراق

العالم - خاص بالعالم

قائد القوة الجوفضائية في حرس الثورة الإسلامية العميد أمير علي حاجي زاده لفت إلى أن الهجمات التي شنتها قوات حرس الثورة على مراكز الجماعات التكفيرية في محافظة إدلب السورية أدت إلى تدمير أحد المقرات المهمة لهذه الجماعات التكفيرية مشيرا إلى أن الصوراريخ أطلقت نحو أهدافها من أقصى جنوب البلاد وضربت الارهابيين في المنطقة الخاضعة لاحتلالهم.



رئيس البرلمان الإيراني محمدباقر قاليباف الذي أشاد بسواعد قوات الحرس والمجاهدين في كل المنطقة أشار إلى أن هؤلاء ذكروا أميركا والكيان الصهيوني والإرهابيين الداعمين لهم مرة أخرى وبقوة أن زمن إضرب واهرب قد ولى منذ فترة'.

لكن قصف حرس الثورة الإسلامية لمقرات الارهابيين في سوريا ليس سوى جزء من العقاب العادل ضد المتطاولين على أمن إيران هذا ما أكده المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني مشيرا إلى أن إيران تدعم دائما السلام والاستقرار والأمن في المنطقة وتتمسك بسيادة الدول ووحدة أراضيها لكنها في الوقت نفسه، لن تتردد في استخدام حقها الشرعي والقانوني في التعامل الرادع مع الموارد التي تهدد أمنها الوطني، وكذلك الدفاع عن سلامة مواطنيها ومعاقبة المجرمين.

يذكر أن حرس الثورة الإسلامية استهدف أيضا أحد المقار الرئيسة للموساد الإسرائيلي في منطقة كردستان العراق وأشار إلى أن المقر المستهدف هو مركز تطوير عمليات التجسس والتخطيط لعمليات إرهابية في المنطقة ولا سيما ضد إيران كما استهدف مقرات للارهابيين في سورية.