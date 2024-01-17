محادثات بين أمير عبداللهيان وميقاتي على هامش منتدى دافوس

العالم - ايران

وكان الوزير امير عبداللهيان قد وصل الى سويسرا الثلاثاء بناء على دعوة للمشاركة في برامج المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2024".

وبالإضافة إلى المشاركة في برامج المنتدى، سيعقد أمير عبداللهيان لقاءات ثنائية مختلفة مع نظرائه وكبار المسؤولين من مختلف الدول المشاركة، لمناقشة وتبادل وجهات النظر حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقد التقى وزير الخارجية الايراني على هامش منتدى دافوس حتى الآن مع رئيس وزراء النرويج ورئيس وزراء الحكومة الباكستانية المؤقتة ووزير خارجية اسبانيا.

وتعقد قمة دافوس كل عام من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي بحضور كبار المسؤولين في القطاعين العام والخاص في العالم في مدينة دافوس بسويسرا.