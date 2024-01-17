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اللواء صفوي: الكلمة الاخيرة ستكون لجبهة المقاومة في المنطقة

اللواء صفوي: الكلمة الاخيرة ستكون لجبهة المقاومة في المنطقة
الأربعاء ١٧ يناير ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٦ بتوقيت غرينتش

اكد المساعد والمستشار الاعلى للقائد العام للقوات المسلحة في الجمهورية الاسلامية الايرانية اللواء يحيى رحيم صفوي إن دماء شهداء غزة والمدافعين عن المراقد المقدسة والشهيد الحاج قاسم سليماني ستفتح الطريق الى القدس، وستكون لقوة جبهة المقاومة الكلمة الأخيرة في المنطقة.

العالم - ايران

جاء ذلك في تصريح ادلى اللواء صفوي خلال حفل تقديم كتاب "التاريخ الشفهي للدفاع المقدس برواية القائد يعقوب زهدي قائد مدفعية الحرس الثوري خلال فترة الدفاع المقدس" (1980-1988).

واضاف اللواء صفوي: في الحرب على غزة رأينا كيف استشهد نحو 23 ألف شخص على يد الكيان الصهيوني بدعم من رجال الدولة الأمريكيين والبريطانيين والأوروبيين. الحروب يبدأها البشر وجشعهم يجعلهم يستمرون فيها.

وقال: ان دماء شهداء غزة والمدافعين عن المراقد المقدسة والحاج قاسم سليماني ستفتح الطريق إلى القدس، وان قوة جبهة المقاومة ستكون لها الكلمة الأخيرة في المنطقة.

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